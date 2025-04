Himachal: पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली स्थगित, जल्द तय होगी नई तारीख

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश कांग्रेस ने 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित संविधान बचाओ राज्य स्तरीय रैली को स्थगित कर दिया है।

शिमला (कुलदीप): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश कांग्रेस ने 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित संविधान बचाओ राज्य स्तरीय रैली को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संविधान बचाओ रैली की अगली तारीख फिर से तय की जाएगी। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना के बाद देश में भारी गुस्सा व आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में देश की जनता के साथ खड़ी है।

पुलवामा में आरडीएक्स लाने वाले का अब तक पता नहीं चला : जगत सिंह नेगी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को इस दुखद घटना को लेकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलवामा में ऐसी ही दुखद आतंकी घटना के बाद देश के 40 जवानों की शहादत हुई थी, लेकिन वहां पर आरडीएक्स लाने वाले का अब तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि घाटी से अनुच्छेद-370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने आतंकी घटनाएं नहीं होने का भरोसा जनता को दिया था। इस दौरान 1 मुस्लिम घोड़ा संचालक ने भी आतंकियों से एके-47 छीनने के कारण अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि यदि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती तो पुलवामा की तरह पहलगाम की दुखद घटना को भुला दिया जाएगा। केंद्र सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एसओपी तैयार करनी चाहिए।

दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस : नरेश चौहान

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस दुखद घटना के कारण पूरे देश में भय और दुख का माहौल है और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों तक कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां व्यापक स्तर पर थीं और वहां 2.33 करोड़ पर्यटक पहुंचे। इस घटना से कश्मीर में पर्यटन को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को देखते हुए संविधान बचाओ रैली को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अब बाहरी ताकतों से सख्ती से निपटने का समय आ गया है, ताकि फिर से ऐसी घटना घटित न हो।

धर्म पूछकर निहत्थों को मारना भारत के खिलाफ युद्ध से कम नहीं : विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि धर्म पूछकर निहत्थों को मारना भारत के खिलाफ युद्ध से कम नहीं है। इस विषय पर हम प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी हिमाकत की थी, तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे।

आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेगी केंद्र सरकार : बिलाल शाह

उधर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बिलाल शाह ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक-एक आतंकी को ढूंढ निकालकर उसे कड़ी सजा दिलाएगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दमदार सरकार बैठी है, जो आतंकवाद को कड़ा जवाब देने में सक्षम है। इसी कारण केंद्र सरकार ने अटारी-वाघा बॉर्डर को तुरंत बंद करने के अलावा सभी पाकिस्तानी नागरिकों के भारतीय वीजा को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया है और पाकिस्तान में मौजूद अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियां आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यही सोच केवल मात्र अंतर्राष्ट्रीय वामपंथियों की हो सकती है।

