Himachal: शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ गरजी कांग्रेस, प्रतिभा सिंह बोलीं-PM को जनता की नहीं, सिर्फ अपने मित्र की चिंता

शिमला: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस ने राजभवन तक रोष रैली निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर केंद्र की मोदी सरकार जनविरोधी नीतियों, मणिपुर में बढ़ती हिंसा, अमेरिका में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और पूंजीपतियों को संरक्षण देने के खिलाफ के जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि मणिपुर में डेढ़ साल से हिंसा का दौर जारी है, जहां महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में हजारों लोग अपनी जान गवां चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का दौरा तक नहीं किया। वह जनता की नहीं, केवल अपने करीबी सहयोगी गौतम अडानी और उनके व्यापारिक हितों की चिंता करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों ने भाजपा और अडानी के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गठजोड़ को बेनकाब किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सस्ते कोयले को आयात कर कोयले की कीमत बढ़ा दी, जिससे बिजली की दरों में वृद्धि हुई और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ा।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राजभवन तक मार्च कर अपने विरोध का स्वर बुलंद किया।

