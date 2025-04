Bilapsur: बोलेरो गाड़ी की टक्कर से स्कूटी के उड़े परखच्चे, 27 वर्षीय युवक की गई जान

बरमाणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरी रजादियां में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की जान चली गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरी स्कूल और राव पैट्रोल पंप के पास उस समय हुआ, जब बोलेरो गाड़ी और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई।

बिलासपुर (अंजलि): बरमाणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरी रजादियां में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की जान चली गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरी स्कूल और राव पैट्रोल पंप के पास उस समय हुआ, जब बोलेरो गाड़ी और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और युवक सड़क पर दूर जा गिरा। राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एम्बुलैंस को सूचना दी, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी।

मृतक की पहचान बैरी रजादियां निवासी दिनेश कुमार के 27 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है, जो किसी व्यक्तिगत कार्य से बिलासपुर की ओर जा रहा था। बरमाणा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा। बोलेरो गाड़ी के चालक से पूछताछ की जा रही है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

