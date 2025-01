Chamba: एक माह में उखड़ी पठानकोट-भरमौर NH पर डाली तारकोल, लोगों ने किया विरोध...ठेकेदार की पेमैंट रुकी

पठानकोट-भरमौर एनएच पर डाली गई तारकोल उखड़ने के बाद एनएच प्राधिकरण ने सड़क पर पड़े गड्ढों को सीमैंट से भर दिया है।

चम्बा (रणवीर): पठानकोट-भरमौर एनएच पर डाली गई तारकोल उखड़ने के बाद एनएच प्राधिकरण ने सड़क पर पड़े गड्ढों को सीमैंट से भर दिया है। इसका लोगों ने विरोध किया है। 1 माह पूर्व ही भरमौर-पठानकोट एनएच पर बालू पुल से लेकर परेल तक एनएच ने ठेकेदार के माध्यम से तारकोल डालने का कार्य करवाया था, लेकिन करीब 7 दिनों के बाद ही तारकोल उखड़ना शुरू हो गई थी। इसके बाद यहां सीमैंट से गड्ढों को भरा गया है। हालांकि ठेकेदार की कार्यप्रणाली की जांच के बाद एनएच प्राधिकरण ने ठेकेदार की पेमैंट रोक दी थी, जिसके बाद ठेकेदार को दोबारा से कार्य करने को कहा गया था। यही नहीं, गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर ठेकेदार को एनएच की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी।

स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एनएच प्राधिकरण की तरफ से जांच की गई तथा ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया गया है। यहां करीब 100 से 150 मीटर के क्षेत्र में सड़क पर तारकोल डालने का कार्य किया गया था। बताया जा रहा है कि परेल के पास रावी नदी का किनारा होने के कारण यहां तापमान काफी कम रहता है, जिसके चलते तारकोल उखड़ गई है।

एनएच मंडल चम्बा के कनिष्ठ अभियंता नितित महाजन ने बताया कि परेल के पास ठेकेदार द्वारा बिछाई गई तारकोल उखड़ने के बाद ठेकेदार की पेमैंट को रोक दिया गया है। ठंड के मौसम के कारण यहां फिलहाल तारकोल नहीं बिछाई जा सकती है। गर्मियों में कार्य को दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। फिलहाल वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सीमैंट डाला गया है।

