Himachal: 4 और लोगों के शव बरामद, 44 अभी भी लापता, CM सुक्खू ने रामपुर के समेज में जाना बाढ़ प्रभावितों का हाल

Edited By Vijay, Updated: 02 Aug, 2024 03:40 PM

हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्यरात्रि बादल फटने की घटनाओं के दौरान हुई तबाही में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव बरामद कर लिए हैं। प्रदेश में आज 4 और लोगों के शव बरामद हुए हैं।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्यरात्रि बादल फटने की घटनाओं के दौरान हुई तबाही में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव बरामद कर लिए हैं। प्रदेश में आज 4 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। इनमें रामपुर के झाकड़ी में 2 शव बरामद हुए हैं। ये शव महिला और पुरुष के हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। वहीं मंडी जिला के राजबन में भी 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी शिनाख्त कर ली गई है। प्रदेश में अभी भी 44 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें रामपुर के समेज से 34, बागीपुल में 5 और मंडी के राजबन में 5 लोग लापता हैं।



सीएम ने लिया नुक्सान का जायजा

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रामपुर के समीप स्थित समेज पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने से आई बाढ़ के चलते हुए नुक्सान की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और विधायक रामपुर नंद लाल भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ दल से ताजा हालात की रिपोर्ट ली और प्रभावित ग्रीनको हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट का निरीक्षण किया। इस दौराान जिलाधीश शिमला अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात व उनका दुख-दर्द सांझा किया तथा सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।



बारिश थमने के बाद फिर शुरू हुआ रैस्क्यू ऑप्रेशन

रामपुर के समेज में बारिश थमने के बाद एसडीम रामपुर निशांत तोमर निगरानी में रैस्क्यू ऑप्रेशन शुरू कर दिया गया है। शवों की तलाश घटना स्थल से करीब 85 किलोमीटर दूर सुन्नी-तत्तापानी में की जा रही है। इसकी वजह यह है कि सतलुज नदी में बादल फटने और बाढ़ आने जैसी घटना होने पर 90 फीसदी शव कोल डैम साइट में शिमला-मंडी जिले की सीमा पर दोगरी गांव के आसपास ही मिलते हैं। यह अभियान एडीसी शिमला अभिषेक वर्मा की अगुवाई में चलाया जा रहा है। इसमें डीएसपी अमित ठाकुर सहित 30 से अधिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों सहित जिला प्रशासन की टीम भी शामिल हैं।

पीड़ितों को फौरी राहत के रूप में दी 1.25 लाख की राशि

उधर, जिलाधीश कुल्लू तोरुल रवीश भी मौके पर पहुंच गई हैं। उन्होंने प्राथमिक स्कूल न्यू कुंदन को अन्य सरकारी भवन में शिफ्ट करने के आदेश दिए है। इसके अलावा माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को भी अन्य स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने प्रभावितों और पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए की राशि वितरित की है। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास तेज गति से जारी हैं। इस दौरान एसडीएम निरमंड मनमोहन और अन्य अधिकारी तथा स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here