Shimla: कोटखाई में खुलेगा सब-जज कोर्ट और CHC बनेगा नागरिक अस्पताल, सीएम सुक्खू ने की घोषणा

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा की है। उन्होंने कोटखाई में सब-जज कोर्ट, उपमंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने व अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टैक्नोलॉजी संस्थान प्रगतिनगर में सिविल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने के साथ-साथ डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा सोलर टैक्नीशियन के नए ट्रेड शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने खलटू तथा चमशु नाले पर पुल निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपए तथा टिक्कर बस स्टैंड के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से छैला-ओच्छघाट-कुमारहट्टी सड़क को डबललेन किया जाएगा। उन्होंने इस सड़क की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

मुख्यमंत्री कोटखाई में जनसभा को संबोधित करते हुए आपदा के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछली आपदा में 22 हजार परिवार प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने हौसले के साथ इसका सामना किया। इस दौरान केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला लेकिन सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया और स्थिति संभाली। सरकार ने बागवानों के उत्पाद मंडियों तक समय पर पहुंचाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा में सुधार के तहत 3000 शिक्षकों की भर्ती की गई और डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुब्बल-कोटखाई में 286 करोड़ रुपए सड़कों और अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने की विकासपरक नीतियों की सराहना

इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री की गरीबों और विकासपरक नीतियों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट व सौरभ चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, प्रबन्ध निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोख्टा और विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।



40.84 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 40.84 करोड़ रुपए की लागत की 4 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने गुम्मा में 21.07 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एचपीएमसी सीए स्टोर, कोटखाई में 14.62 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन और 60.45 लाख रुपए की लागत से निर्मित टाइप-2 पुलिस क्वार्टर का उद्घाटन किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई में 4.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले लेवल-3 ट्रॉमा सैंटर की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने गुम्मा एचपीएमसी सीए स्टोर और कोटखाई में मिनी सचिवालय भवन का निरीक्षण भी किया।

