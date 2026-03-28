"स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा", विधानसभा में बोले CM सुक्खू

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद प्राप्त बिजली के बढ़े हुए बिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को दूर किया जाएगा। कांग्रेस विधायक राम कुमार के एक पूरक...

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद प्राप्त बिजली के बढ़े हुए बिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को दूर किया जाएगा। कांग्रेस विधायक राम कुमार के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

एक्सईएन के पास शिकायत दर्ज करा सकते उपभोक्ता- मुख्यमंत्री

राज्य में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के बाद बढ़े हुए बिलों को लेकर मिली शिकायतों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता संबंधित कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिन्हें इन मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर बदलने की धीमी गति को लेकर जताई जा रही चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन देरी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। विधायक राम कुमार के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा सहित कई राज्यों ने निजी स्कूलों की फीस से संबंधित नियमों में बदलाव किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने का इरादा रखती है। उन्होंने बताया कि राज्य में निजी स्कूल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विनियमन अधिनियम, 1997 के तहत विनियमित हैं, जिसमें शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है।

'सरकार निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित नहीं करती'

मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित नहीं करती है, और उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विधायक या निर्वाचित प्रतिनिधि के पास अत्यधिक फीस वसूली के संबंध में विश्वसनीय सबूत हैं, तो यह जानकारी उचित कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सदन को सूचित किया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में इस कोटे के तहत दाखिलों की संख्या कम थी, लगभग 650 छात्रों को ही दाखिला मिला था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने और शिक्षा विभाग के माध्यम से पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के बाद यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

