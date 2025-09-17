Main Menu

हिमाचल में आज इन जिलों में बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Sep, 2025 09:24 AM

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज, यानी बुधवार को भी प्रदेश के पांच जिलों - ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर - के कुछ इलाकों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। अन्य जिलों में...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज, यानी बुधवार को भी प्रदेश के पांच जिलों - ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर - के कुछ इलाकों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह बारिश का सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा।

इस मॉनसून सीज़न में भारी तबाही

इस साल का मॉनसून हिमाचल प्रदेश के लिए काफी विनाशकारी साबित हुआ है। 20 जून से 16 सितंबर के बीच, राज्य में अब तक 4,582 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 417 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 477 लोग घायल हुए हैं। दुखद है कि 45 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मरने वालों में 181 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, जो बारिश के कारण हुए भूस्खलन और सड़कों के खराब होने से संबंधित हैं।

बारिश से हजारों घर और दुकानें क्षतिग्रस्त

भारी बारिश के कारण कई मकानों और दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 584 पक्के और 918 कच्चे मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि 2,062 पक्के और 4,441 कच्चे मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। इसके अलावा, 594 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे कई परिवारों की आजीविका पर संकट आ गया है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके।

