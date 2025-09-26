Chamba: पशुओं को चराने गई युवती पर झपटा खूंखार जानवर, गंभीर घायल

भटियात उपमंडल के अंतर्गत कुड्डी पंचायत के देलग नामक स्थान पर भालू ने एक युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

चुवाड़ी (कुमार): भटियात उपमंडल के अंतर्गत कुड्डी पंचायत के देलग नामक स्थान पर भालू ने एक युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती की पहचान 24 वर्षीय आरती देवी के रूप में हुई है। घायल आरती को चुवाड़ी स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के उपरांत उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज टांडा रैफर कर दिया गया है।

कुड्डी पंचायात की प्रधान किरण बाला ने बताया कि वन विभाग ने 10,000 रुपए की मदद प्रारम्भिक तौर पर पीड़िता के परिवार को दी है और हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। जानकारी के अनुसार आरती शुक्रवार सुबह अपने घर के पास ही खेतों में अपने पशुओं को चराने गई थी तो एक भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमले में आरती के चेहरे को लहूलुहान कर दिया। हमले के समय उसने जोर से चीखें लगाईं और शोर सुन कर घर के लोग उस स्थल की ओर दौड़े और देखा कि वह खून से लथपथ बेहोश वहां पड़ी हुई थी।