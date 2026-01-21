Himachal: विधायक हंसराज के खिलाफ कोर्ट में चालान दाखिल, यौन शोषण मामले में इस तारीख को होगी पहली पेशी

युवती के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक को 27 नवम्बर 2025 को न्यायालय से नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दो माह के भीतर ही अदालत में चालान पेश कर दिया है।

चम्बा (काकू चौहान): युवती के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक को 27 नवम्बर 2025 को न्यायालय से नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दो माह के भीतर ही अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक हंसराज ने बुधवार को न्यायालय में उपस्थित होकर मुचलका (बांड) भरा, जिसमें लिखा है कि न्यायालय द्वारा जब-जब बुलाया जाएगा वह हर पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

चालान दाखिल होने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अदालत ने मामले की पहली पेशी 5 मार्च को तय की है, जिसके बाद ट्रायल की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी। चुराह की एक युवती ने आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी तो आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया था। शिकायत के आधार पर 7 नवम्बर को महिला पुलिस थाना चम्बा में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। इसके बाद विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने 10 नवम्बर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने 11 नवम्बर को उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जो 22 नवम्बर तक प्रभावी रही। इस अवधि में पुलिस लगातार जांच करती रही।

22 नवम्बर को अग्रिम जमानत अवधि समाप्त होने से पहले अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके बाद 27 नवम्बर को विधायक की उपस्थिति में न्यायालय ने अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में परिवर्तित कर दिया। जमानत मिलने के बाद भी पुलिस ने जांच को गति दी और निर्धारित समयसीमा के भीतर अदालत में चालान पेश कर दिया। अब चालान दाखिल होने के बाद न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में ट्रायल चलेगा।

एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पुलिस ने तथ्यों के आधार पर निष्पक्षता से जांच करते हुए निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई पूरी की है। 2 माह के भीतर जांच पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई अब न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।