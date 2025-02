Himachal: दिल्ली में BJP की प्रचंड जीत पर हिमाचल में जश्न, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को दे डाली बधाई

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सीटीओ चौक भाजपा के रंग में रंगा नजर आया।

शिमला: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सीटीओ चौक भाजपा के रंग में रंगा नजर आया। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और लड्डू बांटे, साथ ही जय श्रीराम, मोदी-मोदी के नारे लगाए। इसे मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे।



दिल्ली में खत्म होने जा रही आपदा : जयराम

बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि आज दिल्ली से आपदा खत्म होने जा रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा कर राजनीति में आई थी, वही अब भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।



कांग्रेस को 'शून्य' सीट मिलने पर कसा तंज

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी करारा तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार दिल्ली में शून्य सीट हासिल की है, इसके लिए मैं उन्हें विशेष बधाई देना चाहता हूं। उनके इस बयान पर वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ठहाके लगाए और 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए।

पीएम मोदी सहित शाह-नड्डा को दी बधाई

जयराम ठाकुर ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली भाजपा के नेताओं को शुभकामनाएं दीं। शिमला में जश्न के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here