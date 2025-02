Himachal Weather: शिमला में ओलावृष्टि के साथ मैदानी इलाकों में बारिश...पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर

राज्य में लंबे समय से चल रहा ड्राई स्पैल टूट गया है। राजधानी शिमला में जहां आंधी तूफान व बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि हुई, वहीं प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाके बर्फ की चांदी से सफेद हो गए हैं।

शिमला (संतोष कुमार): राज्य में लंबे समय से चल रहा ड्राई स्पैल टूट गया है। राजधानी शिमला में जहां आंधी तूफान व बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि हुई, वहीं प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाके बर्फ की चांदी से सफेद हो गए हैं। राज्य में मंगलवार रात्रि से मौसम ने करवट बदली और मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में जहां ताजा हिमपात हुआ है, वहीं राजधानी शिमला में ओलावृष्टि के साथ मैदानी इलाकों में वर्षा हुई है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, शिमला और सिरमौर जिलों के ऊपरी हिस्से बर्फ से ढक गए हैं। रोहतांग दर्रे के अलावा शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में भी भारी बर्फबारी हुई है। अटल टनल के दोनों छोर भी बर्फ से ढके हुए है। इसके अलावा मनाली, नारकंडा, कुफरी और सोलंगनाला में ताजा बर्फबारी हुई है, वहीं हनुमान टिब्बा, इंद्रकिला, चंद्रखणी, हमटा, भृगु और दशौहर की पहाड़ियों पर भी ताजा हिमपात हुआ है।

कहां कितना बर्फबारी और बारिश

बुधवार को कल्पा में 2.2 सैंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है, जबकि भुंतर में 0.4, मनाली में 1.2, डल्हौजी में 6, भरमौर में 14 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इससे पहले मंगलवार रात्रि को कोठी में 33, गोंदला में 1, केलांग में 9, कुकुमसेरी में 8.3, भरमौर में 8, मनाली में 7.4, जोत में 6, कल्पा में 5.1, शिलारू व खदराला में 5-5, कुफरी व छतराड़ी में 4-4 सैंटीमीटर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा सलूणी, छतराड़ी, चंबा में 4-4, कसोल में 3, करसोग, जिभी, भुंतर, मनाली, सेऊबाग, डल्हौजी, जोगिंद्रनगर, बंजार, शिमला, गोहर व में 2-2, ठियोग, सुजानपुर टिहरा, मंडी, पंडोह, कंडाघाट, पालमपुर, सुंदरनगर, कांगड़ा, वांगतू, धर्मपुर, धर्मशाला व बैजनाथ में 1-1 सैंटीमीटर वर्षा रिकाॅर्ड की गई है।

इन इलाकों में चला आंधी-तूफान

शिमला के अलावा कांगड़ा, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, भुंतर, जोत व पालमपुर में आंधी तूफान चला, वहीं मंडी व बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा। बुधवार को भी मौसम खराब रहा, लेकिन ऊना में अधिकतम तापमान 24 डिग्री, राजधानी शिमला में 10 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 4.3, केलांग में माइनस 4.2, कुकुमसेरी में माइनस 0.9, कल्पा में माइनस 1 डिग्री रहा, वहीं राजधानी शिमला में 3.3 और ऊना में 5.4 डिग्री रहा, ऐसे में शिमला की रातें अब सर्द हो गई है।

2 दिन साफ रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो वीरवार व शुक्रवार को मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। हालांकि 8 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा और हिमाचल में इसका असर उच्च पर्वतीय इलाकों पर दिखेगा। 8 से 11 फरवरी को राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्य व मैदानी इलाके पूरी तरह से साफ व शुष्क बने रहेंगे। आगामी दो दिनों में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा व शीतलहर छाए रहने का यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं रहेगा।

किसानों-बागवानों को मिली राहत, पर्यटन कारोबारियों को भी बंधी आस

पिछले काफी समय से राज्य के कई हिस्सों में सूखा पड़ा था, लेकिन मौसम के करवट लेने और ताजा बर्फबारी व बारिश के कारण किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है। गेहूं और दूसरी फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है, जबकि सेबों के लिए बर्फबारी वरदान मानी जा रही है। लाहौल-स्पीति जिला में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे-5 पर नारकंडा के पास भी यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, वहीं शिमला-चौपाल मार्ग खिड़की, छारकी के पास अवरुद्ध रहा, जिसे बाद में यातायात के लिए खोल दिया गया है।

