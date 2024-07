Kullu News: पंजाब से कारगिल ले जा रहे थे गौधन, मनाली में पकड़े, जम्मू-कश्मीर के तीन लोग गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jul, 2024 07:30 PM

मनाली पुलिस ने बाहंग में गौधन से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं जिनमें 23 गाय-बैल भरे हुए थे। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

मनाली (सोनू): मनाली पुलिस ने बाहंग में गौधन से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं जिनमें 23 गाय-बैल भरे हुए थे। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में जम्मू-कश्मीर के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को बाहंग मे धर्मकांटा के साथ नाके पर तैनात पुलिस टीम ने 2 ट्रक जांच के लिए रोके। दोनों ट्रक लाहौल की ओर जा रहे थे जोकि जम्मू कश्मीर के थे तथा इनमें गौधन भरा हुआ था। एक ट्रक में 10 और दूसरे में 13 पशु पाए गए। इस मामले में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के रामबन निवासी बरकत अली, मोहम्मद अख्तर निवासी डनसाल जम्मू-कश्मीर और मोहम्मद यासीन निवासी रियासी जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार किया है।

एक ट्रक पूरी तरह से गाय व बैल से भरा हुआ पाया गया जबकि दूसरे में नीचे गाय-बैल और उनके ऊपर फट्टे लगाकर भूसा भरा हुआ था। सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री गोविन्द ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष चमन कपूर, उपाध्यक्ष मनोज लारजे, होटलियर एसोसिशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर, उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर पुलिस थाना पहुंचे। गोविन्द ठाकुर ने कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी करवाई कि जानी चहिए। उन्होंने सरकार पर पशु तस्करी मामले में गंभीरता नहीं दिखाने के आरोप लगाए तथा कहा कि गौधन से भरे 2 ट्रक मनाली तक पहुंचना क़ानून व्यवस्था पर सवाल खडे़ करता है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है तथा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। आरोपी गौधन को पंजाब से लाए थे और कारगिल ले जा रहे थे।

