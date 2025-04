Shimla: जल आपूर्ति की जांच करने गई टीम से उलझा व्यक्ति, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज

चौपाल क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने और कर्मचारियों को डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस थाना चौपाल में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है तथा जांच शुरू कर दी है।

शिमला (संतोष): चौपाल क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने और कर्मचारियों को डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस थाना चौपाल में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है तथा जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार विक्रांत ब्रागटा पुत्र बलबीर सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर देवत, तहसील चौपाल व जिला शिमला ने बताया कि 21 अप्रैल को वह जल शक्ति विभाग की टीम के साथ एक सरकारी जल आपूर्ति की जांच हेतु मौके पर मौजूद था। जांच के दौरान पंचायत प्रधान, विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई), सहायक अभियंता (एसडीओ) सहित अन्य अधिकारी भी वहां उपस्थित थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी दौरान पृथ्वी पुत्र यशपाल चौहान नामक व्यक्ति वहां जानबूझकर आया और उनके कार्य में बाधा डालते हुए उन्हें धमकाया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी का रवैया न सिर्फ अपमानजनक था, बल्कि उसने जानबूझकर सरकारी कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया।

पुलिस ने विक्रांत ब्रागटा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (सरकारी कार्य में बाधा डालना) और धारा 351(2) (धमकी देना या डराना) के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है। चौपाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और मौके पर मौजूद अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here