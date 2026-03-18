ऊना में चीख-पुकार: अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, एक की मौत, कई घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Mar, 2026 09:57 AM

भक्ति का सफर उस वक्त चीख-पुकार में बदल गया जब बाबा बालक नाथ के दरबार में माथा टेककर लौट रहे श्रद्धालुओं की खुशियां रास्ते में ही बिखर गईं। ऊना के बंगाणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना कलां के पास एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई।

हिमाचल डेस्क। भक्ति का सफर उस वक्त चीख-पुकार में बदल गया जब बाबा बालक नाथ के दरबार में माथा टेककर लौट रहे श्रद्धालुओं की खुशियां रास्ते में ही बिखर गईं। ऊना के बंगाणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना कलां के पास एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। इस हृदयविदारक हादसे ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि दर्जनों अन्य लोगों को भी गहरे जख्म दिए हैं।

हादसे का घटनाक्रम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई थी और माहौल जयकारों से गूंज रहा था। जैसे ही वाहन थाना कलां के समीप पहुँचा, चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीण देवदूत बनकर सामने आए और मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला। इस दुखद घटना में एक श्रद्धालु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

राहत और उपचार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार, कुछ यात्रियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गहन चिकित्सा विभाग (ICU) में रखा गया है।

प्रशासन की सतर्कता और जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के असली कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती नजरिए से यह तकनीकी खराबी या मोड़ पर असंतुलन का मामला लग रहा है। प्रशासन ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए चालकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है।