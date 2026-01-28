Main Menu

  • Kangra: पहले खाई जहरीली दवाई...फिर दाेस्त काे लगाया फाेन, 27 वर्षीय युवक ने उठाया खाैफनाक कदम

Edited By Vijay, Updated: 28 Jan, 2026 07:12 PM

पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत आने वाली मतलाहड़ पंचायत में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 27 वर्षीय युवक की जहरीली दवाई के सेवन से मौत हो गई। मृतक की पहचान अर्जुन पुत्र रामधन शर्मा निवासी मतलाहड़ के रूप में हुई है।

ज्वाली (ललित): पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत आने वाली मतलाहड़ पंचायत में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 27 वर्षीय युवक की जहरीली दवाई के सेवन से मौत हो गई। मृतक की पहचान अर्जुन पुत्र रामधन शर्मा निवासी मतलाहड़ के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार शाम की है। युवक ने जहरीली दवाई का सेवन करने के बाद अपने दोस्त अक्षय कुमार को फोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही जब दोस्त मौके पर पहुंचा तो अर्जुन की हालत बिगड़ चुकी थी और वह उल्टियां कर रहा था। अक्षय ने तुरंत अर्जुन के पिता को सूचित किया।

टांडा अस्पताल में इलाज के दाैरान ताेड़ा दम
परिजन आनन-फानन में उसे सिविल अस्पताल ज्वाली ले गए। वहां मौजूद डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बयान लेने की कोशिश की, लेकिन युवक की हालत इतनी नाजुक थी कि वह बयान देने में असमर्थ था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रैफर कर दिया। टांडा में उपचार के दौरान बुधवार को अर्जुन ने दम तोड़ दिया। एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

