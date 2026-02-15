अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला, बाेले-20 साल पहले पता था बंद होगी RDG, फिर मित्रों पर क्यों लुटाया प्रदेश का खजाना?

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आरडीजी ग्रांट बन्द होने वाले मामले में झूठ बोल रही है और अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरडीजी ग्रांट 17 राज्यों की खत्म हुई है और इस बारे सभी...

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार रैवेन्यू डैफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बन्द होने वाले मामले में झूठ बोल रही है और अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरडीजी ग्रांट 17 राज्यों की खत्म हुई है और इस बारे सभी राज्यों को 20 साल पहले बता दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को पता था कि आरडीजी बन्द होगी तो सरकार ने अपने खर्चों को कम करने व संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास क्यों नहीं किए और सरकार मित्रों पर प्रदेश के खजाने को क्यों लुटाती रही?

ब्याज कम कराने के लिए मेरे साथ दिल्ली चलें मुख्यमंत्री

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर के नेरी में ठाकुर राम सिंह की 111 वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को कहा कि मेरे साथ चलो और देश के वित्त मंत्री सहित वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलते हैं और प्रदेश के कर्जे के ब्याज को कम करवाने के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सभी गारंटियां फेल हुई हैं तथा 2022 से लेकर अब तक कोई भी गारंटी पूरी नही हुई है।

कांग्रेस ने हिमाचल को 1 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डुबोया

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जे में डुबो दिया है और सरकार अपने मित्रों के लिए 9-9 नई गाड़ियां खरीद कर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खजाने को मित्रों की मौज-मस्ती पर लुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को अब तक एक लाख 68 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रदेश के बिशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने के साथ हीआद्योगिक पैकेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ प्रदेश को कर्जे में ही डुबाया है।