Shimla: विधायक रणधीर शर्मा ने साधा निशाना, बोले-भाजपा फोबिया से ग्रस्त हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री

शिमला (ब्यूरो): भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भाजपा फोबिया से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री की तरफ से भाजपा नेताओं पर केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद में रोड़ा अटकाने के आरोप निराधार हैं। रणधीर शर्मा ने यहां जारी बयान में कहा कि पिछले 2 वर्ष में प्रदेश सरकार ने अनुमान से ज्यादा केंद्र सरकार ने सहायता की है। इसके तहत केंद्रीय करों में सहायता के रूप में वर्ष 2023 में 9167 करोड़ रुपए और वर्ष 2024 में 10352 करोड़ रुपए की मदद की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश को 2 वर्षों में मिले 111000 मकान

रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 वर्षों में 111000 मकान मिले, जिसके लिए 1600 करोड़ रुपए धनराशि आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2643 करोड़ रुपए प्रदेश की प्रमुख 274 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए उपलब्ध हुए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में 2300 करोड़ रुपए तथा फिना सिंह प्रोजैक्ट के लिए पिछले दिनों ही 300 करोड़ रुपए की मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय 1782 करोड़ रुपए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में 140 करोड़ रुपए 31 मार्च तक सरकार खर्च नहीं कर पाई।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार कर रही सरकार

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के नेता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। सरकार के बड़े नेताओं ने मीडिया पर अपनी खीज निकालने के अलावा पिछले दिनों कुछ पत्रकारों पर एफआईआर तक दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता पक्ष की तरफ से किए जाने वाले इस व्यवहार की निंदा करती है।

