केंद्रीय बजट पर झूठ बोल रहे कांग्रेस नेता, हिमाचल को मिले 10352 करोड़ रुपए : रणधीर शर्मा

04 Aug, 2024

हमीरपुर (राजीव): प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सर्किट हाऊस में प्रैस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और यह संविधान से चलती है। भाजपा में मीडिया में बयान देने से किसी पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें लिखित शिकायत आती है और अनुसाशन समिति के पास जाती है उसके बाद ही किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। यह प्रतिक्रिया रणधीर शर्मा ने सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी द्वारा दिए गए बयान पर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर दी। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयानबाजी बिल्कुल बन्द हो तथा पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी काम करें।

रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आर्थिकी को विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने के लिए सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केंद्रीय बजट पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से प्रदेश को आपदा एक्ट के तहत अलग-अलग हैड में विभिन्न विभागों में करोड़ों रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि उसे केंद्र से पैसा नकद मिले और उसको अपनी मर्जी से खर्च करे।

रणधीर शर्मा ने बताया कि इस बजट में हिमाचल के हितों की पैरवी भाजपा के सभी सांसदों ने लगातार की। परिणामस्वरूप इस बजट में हिमाचल को 10352 करोड़ रुपए की राशि अलग-अलग मदों में इस वित्तीय बजट में आबंटित की गई है। रेलवे के आधारभूत ढांचागत निर्माण के लिए पहली बार एकमुश्त 2698 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आपदा में हिमाचल को देश के अन्य पहाड़ी राज्यों सहित मदद देने की बात बजट में विभागों के तहत करने की बात का उल्लेख किया है।

