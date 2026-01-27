Bilaspur: मदरसे में अध्ययनरत नाबालिग छात्र से मारपीट, मामला दर्ज

बिलासपुर शहर की जामा मस्जिद स्थित मदरसे में अध्ययनरत एक नाबालिग छात्र के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर शहर की जामा मस्जिद स्थित मदरसे में अध्ययनरत एक नाबालिग छात्र के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति नाबालिग बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है। मारपीट के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इस घटना के सामने आते ही मदरसा प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सामाजिक संगठनों ने इसे नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, इस मामले पर अब प्रशासन और अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित बच्चा जिला चम्बा का रहने वाला बताया जा रहा है। मदरसा प्रबंधन के अनुसार बच्चा पढ़ाई-लिखाई में अव्वल है और उसके साथ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है।

मामले की पुष्टि करते हुए मदरसा प्रबंधक अख्तर खान ने बताया कि आरोपी व्यक्ति काफी समय से बच्चों को परेशान कर रहा था। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चे के माध्यम से पुलिस को शिकायत दे दी गई है और बच्चे का मैडीकल परीक्षण भी करवा दिया है। वहीं एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की आगामी छानबीन की जा रही है।