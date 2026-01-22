Main Menu

Bilaspur: ड्रोन से पहुंचेंगी दवाइयां व मैडीकल सैंपल, एम्स ने प्रक्रिया की शुरू

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jan, 2026 07:37 PM

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर बड़ी पहल करने जा रहा है।

बिलासपुर (बंशीधर): प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर बड़ी पहल करने जा रहा है। एम्स बिलासपुर में अब ड्रोन की मदद से दवाइयों की आपूर्ति और मैडीकल सैंपल भेजने की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए संस्थान प्रबंधन ने ड्रोन संचालन हेतु एजैंसी हायर करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।जानकारी के अनुसार एम्स बिलासपुर ने वर्ष 2025 की शुरूआत में ड्रोन सेवा का सफल ट्रायल किया था। इस ट्रायल के तहत एम्स बिलासपुर से टीबी जांच के सैंपल ड्रोन के माध्यम से सोलन स्थित टीबी अस्पताल भेजे गए थे। यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा, जिसके बाद ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा को नियमित रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

ट्रायल की सफलता के बाद प्रशासन ने यह तय किया कि जिन दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी, वहां ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और आवश्यक मैडीकल सामग्री भेजी जाएगी। विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए आपातकालीन दवाइयों की त्वरित आपूर्ति, एम्बुलैंस में ले जाए जा रहे गंभीर मरीजों को आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करवाने जैसे मामलों में ड्रोन सेवा अहम भूमिका निभाएगी।

ड्रोन सेवा के तहत एम्स बिलासपुर में एक ड्रोन की तैनाती की जाएगी। इसके सुचारू संचालन के लिए मानव संसाधन की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एक पायलट और 2 को-पायलट नियुक्त किए जाएंगे। यह टीम ड्रोन के संचालन, निगरानी और तकनीकी नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालेगी।

एम्स प्रशासन का मानना है कि ड्रोन सेवा शुरू होने से संस्थान की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। खासकर आपातकालीन परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में यह तकनीक समय बचाने के साथ-साथ मरीजों तक त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी।

