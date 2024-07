Himachal News: निजी बस ऑप्रेटरों को झटका, महिलाओं को किराए में छूट पर डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान

Edited By Vijay, Updated: 19 Jul, 2024 06:22 PM

सचिवालय में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की सुविधा पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है।

हिमाचल डैस्क: सचिवालय में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की सुविधा पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि इस सुविधा को न तो वापस लिया गया है और न ही किराया बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार ने लिया था और किसी भी बदलाव के लिए सरकार ही निर्णय लेगी।

इस बयान के बाद निजी बस ऑप्रेटरों को झटका लगा है, जिन्होंने सरकारी बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत किराए में छूट की सुविधा बंद करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था। कांगड़ा निजी बस ऑप्रेटर वैल्फेयर सोसायटी ने बीते दिन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा था कि सरकारी बसों में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलने से उनके व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। महिलाओं की सरकारी बसों में बढ़ती संख्या और लंबे रूट्स पर भेजी जा रही जेएनएनयूआरएम बसें निजी बस ऑप्रेटरों के कारोबार को प्रभावित कर रही हैं।

