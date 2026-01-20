Main Menu

भराड़ी पुलिस का ACTION: नाकाबंदी देख उड़ने लगे होश... पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचे चिट्टा तस्कर

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 02:27 PM

bharari police surrounded and apprehended drug traffickers

पुलिस थाना भराड़ी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 23.65 ग्राम चिट्टा सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भराड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है।

भराड़ी, (राकेश): पुलिस थाना भराड़ी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 23.65 ग्राम चिट्टा सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भराड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार भराड़ी पुलिस ने भपराल-सलाओं मार्ग पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान बाड़ा दा घाट की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार (नं.-एच.पी. 23 ए 7879) के चालक को रुकने का पुलिस ने इशारा किया लेकिन चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी को रोक लिया।

तलाशी लेने पर इनसे पुलिस को 23.65 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। चालक की पहचान पंकज ठाकुर (32) पुत्र दुनी चंद जबकि साथ बैठे युवक की पहचान विशाल ठाकुर उर्फ बबलू (30) पुत्र दलेर सिंह दोनों निवासी गांव भदरेट तहसील घुमारवीं के रूप में हुई है।

थाना प्रभारी कर्म सिंह ने बताया कि जब उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली तो उस दौरान काले टेप में लिपटा पैकेट बरामद हुआ, जिसमें उक्त चिट्टा पाया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना भराड़ी में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की पुष्टि एस.पी. बिलासपुर संदीप धवल ने की है।

