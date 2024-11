Hamirpur: स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी ऑफिसर के 19 पदों पर होगी बैचवाइज भर्ती, जानें कौन होंगे पात्र

स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी) के 19 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के कोटे से बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में...

हमीरपुर (ब्यूरो): स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी) के 19 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के कोटे से बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के 10 पदों के लिए दिसम्बर, 2006 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के भूूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के 3 पदों के लिए अप्रैल 2019 तक के बैच, अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के 5 पदों के लिए जून 2024 तक और अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के 1 पद के लिए जून 2024 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के जिन पात्र बच्चों ने अभी तक अपने नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाए हैं, वह 15 नवम्बर से पहले विभाग की वैबसाइट ईईएमआईएसएचपीएनआईसीइन पर अपने नाम दर्ज करवा दें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

