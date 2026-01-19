Solan: गुप्त सूचना के आधार पर चिट्टा बरामद, 3 गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 04:11 PM



पुलिस थाना अर्की की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रविवार रात को जघाना से नालागढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़ी एक टैक्सी गाड़ी में बैठकर चिट्टा बेचने की फिराक में लगे तीन आरोपियों को काबू करके उनके कब्जे से कुल 7.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।