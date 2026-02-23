बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका! 143 पदों के लिए यह दो दिन लगेगा कैंपस इंटरव्यू

उप रोज़गार कार्यालय बद्दी में 26 फरवरी, 2026 को 57 पदों के लिए तथा उप रोज़गार कार्यालय नालागढ़ में 27 फरवरी, 2026 को 86 पदों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी।

सोलन। उप रोज़गार कार्यालय बद्दी में 26 फरवरी, 2026 को 57 पदों के लिए तथा उप रोज़गार कार्यालय नालागढ़ में 27 फरवरी, 2026 को 86 पदों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि मैसर्ज़ हिम इंजीनियर इंडिया प्रा. लि., बददी, वेल्डर, प्रेस ऑपरेटर, ड्राइवर ट्रक, के 17 पद तथा मैसर्ज़ अर्युदा गलोबल चंडीगढ, ऑपरेटर, टेलेकालर, कोरडीनेटर, फील्ड इंजीनियर के 40 पदों को भरने लिए 26 फरवरी, 2026 को उप-रोजगाार कार्यालय, मॉडल कैरियर सेंटर, बददी, नजदीक गुरुद्वारा संडोली, जिला सोलन, व मैसर्ज़ पेंगुइन इलेकटाªॅनिक प्रा. लि. नालागढ, द्वारा ट्रेनी के 80 पद, व मैसर्ज कोमेड केमिकल बददी द्वारा एग्जीक्यूटिव, हेल्पर, केमिस्ट के 6 पदों को भरने लिए 27 फरवरी, 2026 को उप-रोजगार कार्यालय, नालागढ, जिला सोलन, में भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे है।

उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आई.टी.आई., वेल्डर, बी.फार्मा, डी.फार्मा, बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स व आयु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. पर कैंडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपनी रेजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जगदीश कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र व दस्तावेजों सहित 26 फरवरी, 2026 को उप-रोजगार कार्यालय, मॉडल कैरियर सेंटर, बददी, नजदीक गुरुद्वारा संडोली, जिला सोलन, तथा 27 फरवरी, 2026 को उप-रोजगार कार्यालय, नालागढ, जिला सोलन, में प्रातः 10.30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

