  • बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका: सोलन में 34 पदों पर सीधी भर्ती, इस दिन होगा Interview

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Feb, 2026 04:53 PM

campus interview for 34 posts on february 24

ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में 24 फरवरी, 2026 को प्रातः 10.30 बजे 34 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी।

सोलन। ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में 24 फरवरी, 2026 को प्रातः 10.30 बजे 34 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि मैसर्ज़ जे.पी. मोर्टस सोलन द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव कार, सेल्स एग्जीक्यूटिव कमर्शियल कार, सेल्स ट्रेनर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के 10 पद, मैसर्ज़ कॉस्मो फेराइट्स जाबली में फीडर, वेल्डर, बी.टेक. मैकेनिकल के 12 पद व मैसर्ज़ शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटिड सोलन में हेल्पर, फीटर, ट्रेनी, शिफ्ट इंजीनियर के 12 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फीटर, वेल्डर, बी.टेक. मकैनिकल या इलेक्ट्रिकल, एम.बी.ए. व आयु 20 से 38 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं।

सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. पर कैंडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपनी रेजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जगदीश कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र व दस्तावेजों सहित ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में 24 फरवरी, 2026 को प्रातः 10.30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ज़िला रोज़गार कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

