हमीरपुर वासियों ध्यान दें: इन क्षेत्रों में 18 को बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Jan, 2026 04:45 PM

attention hamirpur residents power will be shut off in these areas on the 18th

हमीरपुर। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर में 18 जनवरी को लाइनों के आस-पास पेड़ों के काट-छांट के कार्य के चलते अणु, एनआईटी, सीवरेज प्लांट, खसग्रां, घरियाणा ब्राह्मणा, सामुदायिक भवन और आस-पास के क्षेत्रों में सुबह 10 से 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।  

