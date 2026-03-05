Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार....उड़े परखच्चे, बैंक कर्मचारी की मौत, 2 गंभीर घायल टांडा रैफर

Chamba: अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार....उड़े परखच्चे, बैंक कर्मचारी की मौत, 2 गंभीर घायल टांडा रैफर

Edited By Vijay, Updated: 05 Mar, 2026 06:01 PM

death of youth in road accident

चम्बा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। यहां कुंजर महादेव मंदिर के समीप हाथीधार मार्ग पर मड गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

सिहुंता (सुभाष): चम्बा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। यहां कुंजर महादेव मंदिर के समीप हाथीधार मार्ग पर मड गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया है।

हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान अक्षय कुमार (32) पुत्र केहर सिंह निवासी गांव व डाकघर साहला, तहसील भटियात के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार शाहपुर के समीप रेहलू में स्थित ग्रामीण बैंक में कार्यरत था। वहीं, घायलों की पहचान विनोद कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी मड और सुशील कुमार पुत्र पृथी सिंह निवासी गोधरा, डाकघर साहला के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को अक्षय अपने दोस्तों के साथ कार में पातका से हाथीधार की ओर जा रहा था। जैसे ही गाड़ी मड गांव के समीप पहुंची तो चालक उस पर से नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। खाई इतनी गहरी थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

उधर, हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच कर बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव व घायलों को खाई से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समोट पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा (कांगड़ा) रैफर कर दिया गया।

वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। तहसीलदार सिहुंता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन ने पीड़ितों को हरसंभव सहायता प्रदान की है। मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की फौरी राहत राशि दी गई जबकि घायलों को 5,000-5,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!