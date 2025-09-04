Kangra: दुकान खोलते ही सामने दिखी ऐसी चीज... दुकानदार के उड़ गए होश

ज्वालामुखी बस अड्डे में वीरवार सुबह मनियारी की दुकान में एक सांप निकल आया।

ज्वालामुखी : ज्वालामुखी बस अड्डे में वीरवार सुबह मनियारी की दुकान में एक सांप निकल आया। लोगों ने बताया कि जैसे ही दुकानदार ने अपनी दुकान खोली और कुछ ही सामान अभी बाहर निकाला था तभी उसे सामान में बैठे एक सांप पर नजर पड़ी और वह हड़बड़ा कर बाहर निकल आया उसने शोर मचाया। लोगों ने लाठियों के सहारे सांप को दुकान से बाहर निकाला और लोग यहां वहां भागने लगे।

सड़क पर जाम लग गया तभी एक दुकानदार ने एक बड़ा प्लास्टिक का डब्बा लिया और डंडे की सहायता से उसे डब्बे में डाल दिया। सांपों को पकड़ने वाले विक्की ने सांप को डब्बे में डालकर साथ लगते नाले में फैंक दिया तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।