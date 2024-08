प्रदेश हित में कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य को दे प्राथमिकता : अनुराग

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 06:51 PM

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भारी जल त्रासदी से प्रभावित इलाकों में जनजीवन जल्द पटरी पर आने की कामना करते हुए इसमें सर्व सहयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भारी जल त्रासदी से प्रभावित इलाकों में जनजीवन जल्द पटरी पर आने की कामना करते हुए इसमें सर्व सहयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई भारी जल त्रासदी अत्यंत पीड़ाजनक है। संकट का यह काल जल्द समाप्त हो इस दिशा में राज्य व केंद्र सरकार के साथ-साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं इस आपदा में हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश से उपजे हालातों पर केंद्र सरकार पूरी तरह नजर बनाए हुए है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। नीति आयोग जैसी महत्वपूर्ण बैठकें जहां प्रदेश हित को लेकर खुले रूप में बड़ी चर्चाएं व बजटीय मांग हो सकती है उसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करना एक अदूरदर्शी निर्णय रहा। प्रदेश हित में कांग्रेस को अपने अहंकार को दरकिनार कर ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। प्रदेश हित में कांग्रेस अपने अहंकार व घमंड की बजाय केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य को प्राथमिकता दे।

