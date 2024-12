Himachal: एंटी ड्रग्स स्क्वायड मामले पर काॅलेजों ने क्या कदम उठाए? विभाग ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने काॅलेजों से बैस्ट प्रैक्टिसिज, इंस्टीच्यूशन डिवैल्पमैंट प्लान, करियर गाइडैंस एंड प्लैसमैंट सैल और एंटी ड्रग्स स्क्वायड मामले पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग ने काॅलेजों से बैस्ट प्रैक्टिसिज, इंस्टीच्यूशन डिवैल्पमैंट प्लान, करियर गाइडैंस एंड प्लैसमैंट सैल और एंटी ड्रग्स स्क्वायड मामले पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कालेजों को बताना होगा कि बैस्ट प्रैक्टिसिज के तहत कालेजों ने क्या-क्या काम किए हैं और छात्रों को इससे कितना लाभ हुआ है। हालांकि विभाग की मानें तो कालेजों में वर्चुअल क्लासिज और वेस्ट मैनेजमैंट, लाइब्रेरी को सुधारने को लेकर बेहतरीन कार्य किए हैं और इसकी प्रैजैंटेशन प्रधानाचार्यों ने बीते दिनों हुई काॅन्फ्रैंस में दी है, जिसे अधिकारियों द्वारा सराहा गया है।

ऐसे में कालेज प्रशासन उक्त विषयों पर आधारित बैस्ट प्रैक्टिसिज की रिपोर्ट विभाग को भेज सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने कालेजों को इंस्टीच्यूशन डिवैल्पमैंट प्लान बनाकर भेजने को भी कहा है। इसके तहत कालेज को नई-नई योजना बनाने को कहा गया है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोर्सिज सहित कई कॉन्सैप्ट शामिल किए जा सकते हैं। उक्त कॉन्फ्रैंस में भी इस मामले पर चर्चा की गई थी। इस दौरान कालेज को यह भी बताना होगा कि उन्होंने करियर गाइडैंस और प्लेसमैंट सैल को स्थापित और हाइटैक करने को लेकर क्या कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक विभाग ने हर एक कालेज को करियर गाइडैंस एंड प्लेसमैंट सैल को हाइटैक करने के लिए 4-4 लाख रुपए का बजट जारी किया है।

इसमें कम्प्यूटर से लेकर इंटरनैट सुविधा और एक स्टूडियो भी बनाने को कहा गया है, जिसमें वर्चुअल तौर पर कंपनियों के साथ जुड़कर छात्रों के इंटरव्यू करवाए जाएंगे। इसके साथ ही एंटी ड्रग्स स्क्वायड को लेकर कालेज ने क्या विशेष कदम उठाए हैं, कितने छात्रों को इस दौरान आइडैंटिफाई किया गया है, साथ ही कितने छात्रों को नशे की लत से बचाने के लिए उनकी काऊंसलिंग करवाई गई है। इस पर भी विभाग ने अपडेट मांगी है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डा. अमरजीत कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के साथ उनसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी देने को कहा गया है।

