Kullu: मकान में लगी आग, 40 लाख की संपत्ति जल कर राख

पुलिस थाना आनी के तहत चवाई में एक निर्माणाधीन मकान में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया।
आनी (ब्यूरो/ संजीव): पुलिस थाना आनी के तहत चवाई में एक निर्माणाधीन मकान में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। घटना में 40 लाख रुपए की संपत्ति जल गई। जानकारी के अनुसार धोगी की ओर जाने वाली सड़क पर सीता ठाकुर आरसीसी मकान बना रही है। इस मकान में अचानक आग लग गई। घटना में टीडी के 40 स्लीपर, मकान की पुरानी लकड़ी, 1000 प्लास्टिक क्रेट व शटरिंग जल गई। घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुक्सान हुआ। निर्माणाधीन मकान के पिल्लर व दीवारों तथा लैंटर में भी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एसपी मदन लाल ने घटना को लेकर मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।