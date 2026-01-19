Kangra: मार्च 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी, प्रदेश में 2384 परीक्षा केंद्र घोषित

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च, 2026 में आयोजित होने वाली नियमित कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च, 2026 में आयोजित होने वाली नियमित कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में कुल 2384 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विलिंग स्कूल्स की श्रेणी में सूचीबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थी उन्हीं परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे, जिनका उल्लेख उनके नाम के समक्ष अधिसूचना में किया गया है। इन विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए पूर्व में अपनी सहमति प्रदान की है।

अधिसूचना में प्रत्येक परीक्षा केंद्र से संबंधित विद्यालय का नाम, जिला, केंद्र कोड, संबंधित कक्षाएं तथा बैठक क्षमता का विस्तृत विवरण दिया गया है, ताकि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं का सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों में अनुशासन बनाए रखना, समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा तथा परीक्षार्थियों को शांत एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना संबंधित केंद्र अधीक्षकों की जिम्मेदारी होगी।