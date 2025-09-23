Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर एजैंट ने 5 लोगों से हड़पे 6.70 लाख रुपए, मामला दर्ज

Bilaspur: विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर एजैंट ने 5 लोगों से हड़पे 6.70 लाख रुपए, मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 23 Sep, 2025 03:59 PM

agent duped 5 people of rs 6 70 lakh by promising them jobs in abroad

जिला बिलासपुर में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लोगों से 6.70 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजैंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बिलासपुर (बंशीधर): जिला बिलासपुर में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लोगों से 6.70 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजैंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पैसे लेने के बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है और फरार बताया जा रहा है।

सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में डियारा सैक्टर निवासी मोहम्मद इलयास ने बताया कि रॉबर्ट केनेडी नामक एक एजैंट ने उन्हें और उनके 4 अन्य रिश्तेदारों को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का वायदा किया। एजैंट ने इसके लिए अलग-अलग राशि की मांग की। इस झांसे में आकर उन्होंने और अन्य पीड़ितों ने कुल 6,70,000 रुपए एजैट द्वारा बताए गए बैंक खातों में जमा करवा दिए।

शिकायत के अनुसार पीड़ितों मोहम्मद इलयास निवासी डियारा सैक्टर ने 1,60,000, सुहैल खान निवासी कोटला ब्राह्मणा ने 1,75,000, शहनाज, निवासी बेपर-डंगार ने 90,000, नजमा निवासी रोड़ा सैक्टर ने 1,75,000 और आरिफ हुसैन निवासी भपराल ने 70,000 रुपए आराेपी के बताए गए  बैंक खातों (हर्षल उमेश सेठ, खाता संख्या: 60529857796 और यश सोनकर, खाता संख्या: 60545275821) में जमा करवाई। पैसे जमा करवाने के बाद जब पीड़ितों ने एजैंट से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल फोन बंद आने लगा। इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि मोहम्मद इलयास की शिकायत के आधार पर आरोपी एजैंट रॉबर्ट केनेडी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दिए गए बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है और आरोपी की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!