Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: बुजुर्ग की दुकान से उड़ाए डेढ़ लाख, CCTV ने खोली पोल...पुलिस ने पंजाब से धरा शातिर चोर

Una: बुजुर्ग की दुकान से उड़ाए डेढ़ लाख, CCTV ने खोली पोल...पुलिस ने पंजाब से धरा शातिर चोर

Edited By Vijay, Updated: 18 Feb, 2026 02:22 PM

accused arrested for stealing cash worth rs 1 5 lakh

चिंतपूर्णी के धर्मसाल चम्बी बजार में एक दुकान से बैग में रखी करीब डेढ़ लाख रुपए की नकदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार कर लिया है।

चिंतपूर्णी (सुनील): चिंतपूर्णी के धर्मसाल चम्बी बजार में एक दुकान से बैग में रखी करीब डेढ़ लाख रुपए की नकदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार कर लिया है। चिंतपूर्णी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को सुलझाया और आरोपी को उसके घर से दबोच लिया।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले चम्बी स्थित एक दुकान के अंदर रखे बैग से नकदी चोरी हो गई थी। दुकान के बुजुर्ग मालिक सुदेश कुमार ने घटना के समय दुकान में आए एक संदिग्ध व्यक्ति पर शक जताया था और बताया था कि वह किसी दोपहिया वाहन पर आया था। मामला दर्ज होने के बाद एएसआई महेंद्र सोनी और थाना प्रभारी जयराम शर्मा के नेतृत्व में जांच तेज की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला कि आरोपी बाइक नहीं बल्कि स्कूटी पर आया था। उसने दुकान में किसी के मौजूद न होने का फायदा उठाया और बैग से नकदी लेकर फरार हो गया।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया था, वह किराए पर ली गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं। इस संबंध में अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चोरी हुई रकम की रिकवरी के प्रयास जारी हैं और जल्द ही पैसे बरामद कर लिए जाएंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!