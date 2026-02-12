Una: नारी में 17 वर्षीय किशोर की अकस्मात मौत, गांव में मातम का माहौल

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Feb, 2026 04:28 PM
चिंतपूर्णी (सुनील): चिंतपूर्णी के साथ लगती नारी पंचायत में 17 वर्षीय किशोर की अकस्मात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अक्षित कुमार पुत्र केवल कुमार सीनियर सैकेंडरी स्कूल चिंतपूर्णी में प्लस टू का छात्र था, जोकि कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उसका इलाज एक प्राइवेट क्लीनिक में चल रहा था लेकिन रात को उसने अपने घर पर ही दम तोड़ दिया। अक्षित कुमार की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है।