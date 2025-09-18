Shimla:घास लेने गई महिला की सर्पदंश से मौत

विकास खंड टुटू की चनोग पंचायत में 42 वर्षीय महिला की सर्पदंश से मौत का मामला सामने आया है।

शिमला (संतोष): विकास खंड टुटू की चनोग पंचायत में 42 वर्षीय महिला की सर्पदंश से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चनोग पंचायत के गांव कफलेड़ में निर्मला पत्नी मनोज कुमार जब घास लेने घासनी गई थी तो इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। महिला को तुरंत उपचार के लिए सायरी अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीएम मंजीत शर्मा ने घटना पर शोक जताया और फौरी राहत के आदेश जारी किए। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और अब पीछे एक बेटा व बेटी छूट गए हैं।