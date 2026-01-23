Main Menu

  • मंडी में भीषण सड़क हादसा, 150 फिट गहरे नाले में गिरा हाईवा वाहन...चालक की दर्दनाक मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Jan, 2026 06:21 PM

a vehicle fell into a 150 foot deep ditch in mandi the driver died

Mandi Road Accident: हिमाचल के मंडी जिले के चच्योट थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें हाईवे वाहन चालक की मौत हो गई।  वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बैक करते समय नाले में गिरी गाड़ी

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना रात करीब 10:20 बजे खण्डैल में हुई। मृतक चालक की पहचान गुलशन सोनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गुलशन सोनी हाईवे पर अपने वाहन से छपराहन में मिट्टी लोड कर खण्डैल डंपिंग साइट पर पहुंचा था। डंपिंग साइट के पास वाहन को पीछे करते समय चालक ने तेज गति और लापरवाही बरती, जिससे वाहन से नियंत्रण खो बैठा। परिणामस्वरूप वाहन सड़क से फिसलकर सीधे 150 फुट नीचे खण्डैल नाले में गिर गया और चालक वाहन में ही फंस गया।

इलाके में मचा हड़कंप

वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

