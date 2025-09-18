Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: निजी फाइनांस कंपनी ने बना दिया 8.10 लाख का फर्जी लोन

Mandi: निजी फाइनांस कंपनी ने बना दिया 8.10 लाख का फर्जी लोन

Edited By Vijay, Updated: 18 Sep, 2025 07:17 PM

a private finance company made a fake loan of rs 8 10 lakh

साइबर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सुंदरनगर में सामने आया है। सुंदरनगर के भोजपुर निवासी विजय ठाकुर को उस समय झटका लगा जब पता चला कि उनके नाम पर 8,10,000 रुपए का फर्जी लोन ले लिया गया है।

सुंदरनगर (सोढी): साइबर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सुंदरनगर में सामने आया है। सुंदरनगर के भोजपुर निवासी विजय ठाकुर को उस समय झटका लगा जब पता चला कि उनके नाम पर 8,10,000 रुपए का फर्जी लोन ले लिया गया है। इस धोखाधड़ी ने न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से नुक्सान पहुंचाया है, बल्कि उनका सिविल स्कोर भी प्रभावित हुआ है। यह मामला तब उजागर हुआ जब विजय ठाकुर ने अपना क्रैडिट स्कोर चैक किया।

उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि एक निजी फाइनांस कंपनी ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम पर इतना बड़ा लोन चढ़ा दिया था। इस घटना के बाद विजय ठाकुर ने तुरंत सुंदरनगर थाना में वीरवार को शिकायत दर्ज कराई। विजय ठाकुर ने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनके सिविल रिकार्ड से इस फर्जी लोन को जल्द से जल्द हटाया जाए। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!