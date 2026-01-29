हिमाचल में पुलिस का ACTION: पंजाब के दो युवक 'चिट्टे' के साथ दबोचे

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 03:35 PM

कुल्लू (संजीव जैन)। पहाड़ों की शांत वादियों में नशे का ज़हर घोलने की कोशिश कर रहे बाहरी तस्करों पर पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। ताज़ा मामले में, भुंतर पुलिस की एक विशेष टीम ने नाकेबंदी और गश्त के दौरान पंजाब के दो युवकों को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ 'चिट्टा' (हेरोइन) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

नाकेबंदी में फंसी तस्करी की खेप

जानकारी के अनुसार, पुलिस की टीम भुंतर-कुल्लू फोरलेन के पास 'बड़ा भूईन' लिंक रोड पर मुस्तैद थी। इसी दौरान टीम ने वहां मौजूद दो संदिग्ध युवकों की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान उनके पास से 29 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नशे की इस खेप को ज़ब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

पकड़े गए दोनों युवक पड़ोसी राज्य पंजाब के संगरूर जिले से संबंध रखते हैं। आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

गुरवेन्द्र (22): सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव उगराहण (सुनाम)।

हरमन सिंह (22): सुपुत्र श्री तरसेम सिंह, निवासी गांव संगतपुरा (लहरगंगा)।

मुख्य बिंदु: पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और घाटी में किसे सप्लाई की जानी थी। युवाओं में नशे के बढ़ते चलन को देखते हुए पुलिस ने गश्त और कड़ी कर दी है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।