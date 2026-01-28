Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: 86 क्लर्क/जूनियर असिस्टैंट प्रमोट होकर बने सीनियर असिस्टैंट, 5 दिन में करनी हाेगी ज्वाइनिंग, नही ताे...

Himachal: 86 क्लर्क/जूनियर असिस्टैंट प्रमोट होकर बने सीनियर असिस्टैंट, 5 दिन में करनी हाेगी ज्वाइनिंग, नही ताे...

Edited By Vijay, Updated: 28 Jan, 2026 06:33 PM

86 clerks junior assistants promoted to senior assistant

हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए विभाग में कार्यरत 86 क्लर्क/जूनियर असिस्टैंट को पदोन्नत कर दिया है।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए विभाग में कार्यरत 86 क्लर्क/जूनियर असिस्टैंट को पदोन्नत कर दिया है। इन सभी को अब वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रमोट किया गया है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुए आदेश
निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह पदोन्नति एचपीएससी (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत नियमित आधार पर की गई है। विभाग ने इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पदोन्नति पाने वाले इन 86 अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों, बीईईओ कार्यालयों, डीएसई/डीडीएचई कार्यालयों तथा एनसीसी इकाइयों में रिक्त पड़े पदों पर तैनाती दी गई है।

5 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो छिन जाएगी पदोन्नति
उच्च शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति के साथ ही सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक पदोन्नत किए गए अधिकारियों को आदेश जारी होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कर्मचारी ज्वाइन नहीं करता है, तो उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति का लाभ अगले पात्र अधिकारी को दे दिया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!