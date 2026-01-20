Main Menu

Himachal: चम्बा में कुरियर के जरिए नशे की तस्करी का भंडाफोड़, 800 प्रतिबंधित गोलियां बरामद

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 07:21 PM

800 banned pills recovered from courier service center

जिला चम्बा में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों द्वारा अब नशीली दवाओं की डिलीवरी के लिए कुरियर सर्विस का सहारा लिया जा रहा है, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने मंगलवार को किया।

चम्बा (काकू): जिला चम्बा में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों द्वारा अब नशीली दवाओं की डिलीवरी के लिए कुरियर सर्विस का सहारा लिया जा रहा है, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने मंगलवार को किया। टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पार्सल के माध्यम से नशीली दवाओं की खेप चम्बा पहुंच रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरक्षी योग राज की अगुवाई में टीम ने ड्रग इंस्पैक्टर के दिशा-निर्देशों पर पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर अप्पर जुलाहकड़ी स्थित पैट्रोल पंप के पास एक कुरियर सर्विस सैंटर में दबिश दी। मौके पर पार्सल की जांच करने पर पुलिस को कुल 800 नशीली गोलियां मिलीं। इनमें 400 गोलियां टैपेंटाडोल और 400 गोलियां क्वेटियापाइन की शामिल थीं। ये दवाएं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आती हैं और बिना वैध लाइसैंस के इनका भंडारण या बिक्री प्रतिबंधित है।

पार्सल लेने आए आरोपी की पहचान आतिश (25) निवासी मोहल्ला सपड़ी, तहसील एवं जिला चम्बा के रूप में हुई है। पुलिस ने कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपी को नोटिस देकर रिहा कर दिया है, लेकिन जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस अब कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि इस नैटवर्क के अन्य तारों का पता लगाया जा सके।

उधर, दवा निरीक्षक चम्बा ने आरोपी को 7 दिन का नोटिस जारी करते हुए दवाओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान सख्ती से जारी रहेगा।

