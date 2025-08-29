Mandi: तूंगा माता की पहाड़ियों पर गिरी आसमानी बिजली, 7 बेजुबानाें की माैत, 8 घायल

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2025 05:03 PM
टकोली (वीना): मंडी जिला की औट तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ज्वालापुर घाटी की तूंगा माता की पहाड़ियों में वीरवार रात आसमानी बिजली गिरने से 7 भेड़-बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 भेड़-बकरियां से घायल हो गईं।
जानकारी के अनुसार 4 भेड़पालक अपनी लगभग 175 भेड़-बकरियों के साथ तूंगा माता की पहाड़ियों में डेरा डाले हुए थे। वीरवार रात करीब अढ़ाई बजे अचानक तेज गर्जना के साथ पहाड़ियों पर आसमानी बिजली गिर गई। इसके चलते भेड़पालक लाल चंद निवासी ज्वालापुर और टेक सिंह निवासी पुजारी शरण, ग्राम पंचायत पाली की कुल 7 भेड़-बकरियों की माैत हाे गईं और 8 भेड़-बकरियां झुलसकर घायल हो गईं।
भेड़पालकों ने बताया ने कि आसमानी बिजली बिजली गिरने से उनके जानवरों को बड़ा नुक्सान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें राहत राशि दी जाए और जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए।