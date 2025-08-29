Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: तूंगा माता की पहाड़ियों पर गिरी आसमानी बिजली, 7 बेजुबानाें की माैत, 8 घायल

Mandi: तूंगा माता की पहाड़ियों पर गिरी आसमानी बिजली, 7 बेजुबानाें की माैत, 8 घायल

Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2025 05:03 PM

7 sheep and goats died due to sky lightning

मंडी जिला की औट तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ज्वालापुर घाटी की तूंगा माता की पहाड़ियों में वीरवार रात आसमानी बिजली गिरने से 7 भेड़-बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 भेड़-बकरियां से घायल हो गईं।

टकोली (वीना): मंडी जिला की औट तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ज्वालापुर घाटी की तूंगा माता की पहाड़ियों में वीरवार रात आसमानी बिजली गिरने से 7 भेड़-बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 भेड़-बकरियां से घायल हो गईं। 

जानकारी के अनुसार 4 भेड़पालक अपनी लगभग 175 भेड़-बकरियों के साथ तूंगा माता की पहाड़ियों में डेरा डाले हुए थे। वीरवार रात करीब अढ़ाई बजे अचानक तेज गर्जना के साथ पहाड़ियों पर आसमानी बिजली गिर गई। इसके चलते भेड़पालक लाल चंद निवासी ज्वालापुर और टेक सिंह निवासी पुजारी शरण, ग्राम पंचायत पाली की कुल 7 भेड़-बकरियों की माैत हाे गईं और 8 भेड़-बकरियां झुलसकर घायल हो गईं।

भेड़पालकों ने बताया ने कि आसमानी बिजली बिजली गिरने से उनके जानवरों को बड़ा नुक्सान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें राहत राशि दी जाए और जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!