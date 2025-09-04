Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में बहाल हो रहा है संचार नेटवर्क, 65% दूरसंचार साइटें फिर से शुरू... 374 अब भी बंद

हिमाचल में बहाल हो रहा है संचार नेटवर्क, 65% दूरसंचार साइटें फिर से शुरू... 374 अब भी बंद

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 11:22 AM

65 telecom sites are operational again 374 are still closed

भारी बारिश के कारण चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में दूरसंचार सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। सरकार के प्रयासों से अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल ने बताया कि 2 सितंबर...

हिमाचल डेस्क। भारी बारिश के कारण चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में दूरसंचार सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। सरकार के प्रयासों से अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल ने बताया कि 2 सितंबर तक, केवल 374 साइटें ही निष्क्रिय थीं।

चंबा जिले में दूरसंचार नेटवर्क में 65 प्रतिशत का सुधार हुआ है। 25 और 26 अगस्त की भारी बारिश के बाद, चंबा में कुल 1761 साइटों में से 1155 (लगभग 66 प्रतिशत) साइटें 27 अगस्त तक निष्क्रिय हो गई थीं। इससे लोगों को काफी असुविधा हुई। सरकार ने 2 सितंबर तक 65 प्रतिशत क्षतिग्रस्त साइटों को बहाल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है।

भरमौर क्षेत्र में, बीएसएनएल की 10 साइटों में से 5 पर माइक्रो-वेव कनेक्टिविटी के माध्यम से नेटवर्क बहाल कर दिया गया है। बाकी साइटों पर भी जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) भी एक हफ्ते में बहाल होने की उम्मीद है।

रिलायंस जियो की सेवाओं को 6 सितंबर तक बहाल होने की संभावना है, जबकि एयरटेल की 2जी सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। यह जानकारी लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि संचार सुविधाएं सामान्य होने से उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि आपदा के समय लोगों को आवश्यक सेवाएं मिलती रहें और भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

और ये भी पढ़े

यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के बाद बुनियादी ढांचे को बहाल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल के कारण यह संभव हो पाया है। लोगों को अब उम्मीद है कि बाकी सेवाएं भी जल्द ही पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!