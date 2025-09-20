Hamirpur: घर में चल रहा था श्राद्ध का कार्यक्रम...अचानक भड़क उठा गैस सिलैंडर, 2 बच्चों समेत 5 लाेग झुलसे

शहर के वार्ड नंबर-9 रूपनगर में सिलैंडर द्वारा आग पकड़ने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए।

हमीरपुर (अजय): शहर के वार्ड नंबर-9 रूपनगर में सिलैंडर द्वारा आग पकड़ने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में सुनीता, श्रुति, रिहाना, दिव्यांश व ऋषभ शामिल हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए स्थानीय मेडिकल काॅलेज लाया गया, जहां बर्न यूनिट में इनका उपचार चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर-9 के विजय कुमार के घर में श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान भट्ठी के पास रखे गैस सिलैंडर की पाइप ने आग पकड़ ली, जिससे सिलैंडर घूमने लगा। इस दाैरान आग की चपेट में आने से परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए और घर के भीतर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया।

दमकल विभाग के शिफ्टिंग इंचार्ज रामानंद का कहना है कि मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि अढ़ाई लाख के करीब सामान का नुक्सान होने का आकलन लगाया जा रहा है। उधर, डाॅ. राधाकृष्णन मेडिकल काॅलेज के मेडिकल अधीक्षक डाॅ. देश राज शर्मा ने बताया कि शनिवार को आग की चपेट में आने से 5 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, जिन्हें बर्न यूनिट में दाखिल कर लिया गया है और उनका उपचार चल रहा है।