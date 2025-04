Shimla: भट्टाकुफर में कल होगा 46वीं ऑल इंडिया विद्युत स्पोर्ट्स कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, देश की 14 टीमें लेंगी भाग

राजधानी शिमला के भट्टाकुफर स्थित चमयाणा पंचायत के मैदान में 27 से 29 अप्रैल तक 46वीं ऑल इंडिया विद्युत स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

शिमला (राजेश): राजधानी शिमला के भट्टाकुफर स्थित चमयाणा पंचायत के मैदान में 27 से 29 अप्रैल तक 46वीं ऑल इंडिया विद्युत स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर से 14 पुरुष और 4 महिला वर्ग की टीमें भाग लेंगी। पुरुष वर्ग में गुजरात ऊर्जा विकास निगम, टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश विद्युत कम्पनी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बीबीएमबी और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड सहित कई टीमें शामिल होंगी। इस बार महिला टीमों की भागीदारी प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण रहेगी।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रैस सचिव अनुराग पराशर ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह विजेता टीमों को सम्मानित करेंगे।

उन्होंने बताया कि हिमाचल विद्युत बोर्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाईजेशन के पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता की तैयारियां का जायजा लिया। मैदान को भव्य रूप से सजाया गया है और विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही, प्रतियोगिता के बाद प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से खिलाड़ियों को अवगत करवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के कबड्डी खेल प्रेमियों में इस प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

