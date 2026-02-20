होशियारपुर के ढाबे में घुसा ट्रैक्टर, बिलासपुर के ढाबा संचालक सहित 2 की मौत

पंजाब के होशियारपुर-दसुआ मार्ग पर चारे से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित एक ढाबे में घुस जाने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह हादसा घासीपुर गांव के निकट हुआ।

होशियारपुर, (प.स.) पंजाब के होशियारपुर-दसुआ मार्ग पर चारे से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित एक ढाबे में घुस जाने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह हादसा घासीपुर गांव के निकट हुआ।

पुलिस ने बताया कि चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली से नियंत्रण खो बैठा और यह सीधे ढाबे में जा घुसी, जिससे वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान ढाबा संचालक कमल कुमार (35) और ग्राहक रंजीत सिंह (24) के रूप में हुई है। कमल कुमार हिमाचल के बिलासपुर जिले के मूल निवासी थे, जबकि रंजीत सिंह बिहार के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय दोनों ढाबे पर मौजूद थे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।