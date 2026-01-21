Main Menu

Solan: बिजली सब-स्टेशन के यार्ड से उड़ाया लाखों रुपए का सामान, पुलिस ने गाड़ी समेत ऐसे दबाेचे 3 शातिर चाेर

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2026 02:42 PM

सोलन: जिला सोलन के कुनिहार स्थित बिजली सब-स्टेशन के यार्ड से लाखों रुपए के एल्यूमीनियम कंडक्टर चोरी होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न केवल चोरी किया गया करीब 1.10 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया है, बल्कि वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है।

पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार सब-स्टेशन के जेई कांशी राम ने शिकायत में बताया कि सोमवार की रात वह अपने सहकर्मियों के साथ नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उन्हें यार्ड की तरफ से कुछ सामान गिरने और संदिग्ध गतिविधियों की आवाजें सुनाई दीं। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां से सामान लेकर भाग रहे थे। जांच करने पर पता चला कि यार्ड से एल्यूमीनियम कंडक्टर गायब है।

शिकायत मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सब-स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुनील कुमार (33) निवासी कंडाघाट (सोलन), ओम प्रकाश (22) निवासी नेपाल (हाल निवासी शिमला) और कमल (27) निवासी नेपाल (हाल निवासी सोलन) शामिल हैं।

एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी हुआ एल्युमीनियम कंडक्टर बरामद कर लिया है। इसके अलावा चोरी के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है।

