Una: पुलिस के सामने जेब से निकाल कर सड़क फैंका चिट्टे का लिफाफा, बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार

27 May, 2025 04:00 PM

अम्ब पुलिस ने नाका और यातायात जांच के दौरान 1.75 ग्राम चिट्टे के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अम्ब (अश्विनी): अम्ब पुलिस ने नाका और यातायात जांच के दौरान 1.75 ग्राम चिट्टे के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार एएसआई अतुल कुमार, मुख्य आरक्षी अजय कुमार, तथा गृह रक्षक प्रकाश चंद और पृथ्वी सिंह पर आधारित टीम ने गत रात्रि गश्त और मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर रखने के लिए अठवां मोड़ पर नाकाबंदी की गई हुई थी। रात्रि करीब 11 बजकर 55 मिनट पर बणे दी हट्टी की तरफ से एक बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए।

पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जब टीम ने उनसे पूछताछ की तो दोनों युवक दोनों घबरा गए। उसी दौरान एक युवक ने जेब से एक पारदर्शी पैकेट निकालकर सड़क पर फैंक दिया, जिसे पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया। जांच के दौरान उस पारदर्शी लिफाफे में चिट्टा पाया गया, जिसका वजन 1.75 ग्राम पाया गया। एसएचओ अम्ब अनिल उपाध्याय ने बतया कि पुलिस ने आरोपियों विशाल ठाकुर (40) निवासी अम्ब और राहुल ठाकुर (32) निवासी अठवां के खिलाफ एनडीपीएस की बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

